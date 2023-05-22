«Не появился». Президент Бразилии расстроился из-за того, что не встретился с Зеленским на саммите G7 22 мая, 10:38 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии, потому что тот опоздал и не пришел.

Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

«У меня была двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этой комнате, на 15:15. Мы ждали и получили информацию, что он опаздывает. Зеленский не появился… Очевидно, что у него были встречи, и он не смог прийти», — сказал Лула.

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Он заявил, что не был разочарован, но огорчился, потому что хотел встретиться с ним, пишет бразильский журнал ISTOE. По словам да Силвы, планы по предстоящей встречи будут зависеть от готовности президента Украины «говорить о мире».



Зеленский объяснил, что не провел встречу с президентом Бразилии из-за графиков. На вопрос журналистки, разочарован ли он, что она не состоялась, президент Украины в шутку ответил: «Я думаю, это его разочаровывает».

В отличие от стран G7, Бразилия заняла более нейтральную позицию относительно развязанной Россией полномасштабной войны против Украины. Время от времени да Силва утверждал, что Зеленский, США и европейские страны якобы несут общую ответственность за вторжение РФ.

Позже он начал работать над «мирными инициативами» и заявил о желании стать посредником между Киевом и Москвой. В начале мая Зеленский встретился с советником президента Бразилии.

Саммит стран G7 проходил в Хиросиме 19−21 мая. Туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с лидерами всех семи стран, главами Еврокомиссии и Евросовета, а также впервые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Индонезии и Южной Кореи. Одной из ключевых тем были истребители F-16: страны начали обсуждать формирование коалиции, а президент США Джо Байден поддержал решение о совместных тренировках.

