Президент Бразилии отказался ехать в Россию по приглашению Путина 26 мая, 21:15 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Лула да Силва поговорил по телефону с российским диктатором Путиным, но заявил, что не может приехать в страну-агрессор.

У себя в Twitter да Силва заявил о переговорах с Путиным и о том, как он «поблагодарил» главу кремлевского режима за «приглашение» на так называемый экономический форум в Санкт Петербурге.



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«[Я] ответил, что сейчас не могу поехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии, а также Индии, Индонезии и Китая общаться с обеими сторонами конфликта ради поиска мира», — утверждает он.

Да Силва ранее «предлагал» Украине отдать оккупированный Крым россиянам. Он также говорил о желании стать «посредником» между Киевом и Москвой. В начале мая президент Владимир Зеленский встречался с советником президента Бразилии.

Да Силва присутствовал на саммите G7 в японской Хиросиме, куда также прибыл Зеленский, но они не встретились. По данным бразильских СМИ, да Силва избегал украинского лидера.

Сам бразильский президент утверждал, что не встретился с Зеленским, потому что тот якобы не смог прийти на их запланированные переговоры из-за графика.



Зеленский ранее объяснил, что не провел встречу с президентом Бразилии из-за графиков. На вопрос журналистки, разочарован ли он, что она не состоялась, президент Украины в шутку ответил: «Я думаю, это его разочаровывает».



«Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом», — отметил он.



Саммит стран G7 проходил в Хиросиме 19−21 мая. Ппрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите встретился с лидерами всех семи стран, главами Еврокомиссии и Евросовета, а также впервые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Индонезии и Южной Кореи. Одной из ключевых тем были истребители F-16: страны начали обсуждать формирование коалиции, а президент США Джо Байден поддержал решение о совместных тренировках украинских пилотов.

