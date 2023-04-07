«Зеленский не может хотеть всего». Президент Бразилии предлагает отдать оккупированный Крым России 7 апреля, 10:03 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Президент Бразилии Лула да Силва предлагает, чтобы Украина отказалась от оккупированного Россией Крыма, что, по его мнению, поможет завершить полномасштабную войну.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами в четверг, 6 апреля, сообщают бразильский журнал ISTOE и Le Figaro.

Да Силва заявил, что президент Владимир Зеленский «тоже не может хотеть всего», а НАТО, по его словам, «не сможет поселиться на границе».



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«Не обязательно иметь войну. Чего хочет Путин? Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить», — сказал президент Бразилии.

Да Силва на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином в Китае и хочет договориться о создании группы стран для «переговоров о мирном урегулировании» развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.

В январе Бразилия отказалась передать Украине боеприпасы и отклонила просьбу Германии отправить ВСУ снаряды для танков.

В начале марта президент Владимир Зеленский провел с Лула да Силвой разговор.