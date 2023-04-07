«Не торгуем территориями». МИД Украины ответил президенту Бразилии на предложение уступить Крым 7 апреля, 12:39 Министерство иностранных дел Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина «не торгует своими территориями», реагируя на предложение президента Бразилии Лулы да Силвы отдать России оккупированный Крым, чтобы завершить полномасштабную войну.

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, Киев ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения агрессии РФ, но «нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли».

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«Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН», — подчеркнул Николенко.

Ранее Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может захватить территорию Украины: «Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить», — сказал он. Также, по словам президента Бразилии, президент Владимир Зеленский «не может хотеть всего».

В январе Бразилия отказалась передать Украине боеприпасы и отклонила просьбу Германии отправить ВСУ снаряды для танков.

В начале марта президент Владимир Зеленский провел с Лула да Силвой разговор.