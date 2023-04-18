МИД — о «мирных инициативах» да Силвы: Подход не соответствует реальности. Надо приехать в Украину, чтобы понять сущность РФ 18 апреля, 12:07 Лула да Силва (Фото:REUTERS/Adriano Machado/File Photo)

На фоне предложений президента Бразилии Лулы да Силвы создать «аналог G20» для завершения войны министерство иностранных дел заявило, что для понимания настоящих сущности и причин агрессии России он должен посетить Украину.

Об этом спикер МИД Олег Николенко заявил во вторник, 18 апреля.

По его словам, Украина «с интересом» наблюдает за тем, как да Силва ищет решение для прекращения развязанной Россией полномасштабной войны, но его подход «не соответствует реальному положению вещей».

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«Подход, в котором жертву и агрессора ставят на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняют в поощрении войны. Украину не нужно ни в чем убеждать. Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения», — заявил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина стремится к завершению агрессии РФ на основе формулы мира президента Владимира Зеленского и подтвердил приглашение президенту Бразилии посетить Украину, чтобы понять «истинные последствия» российской агрессии для глобальной безопасности.

После визитов в Пекин и Абу-Даби да Силва предложил свое создать аналог Большой двадцатки «для обеспечения мира в Украине» с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Латинской Америки для посредничества в полномасштабной войне.

Реагируя на это, в ЕС заявили, что только Украина вправе решать, на каких условиях должны начинаться переговоры о мире.