«Не поднимал глаза». СМИ рассказали, как президент Бразилии да Силва избегал встречи с Зеленским на саммите G7 22 мая, 17:46 Лула да Силва (в сером костюме) в Хиросиме, 21 мая 2023 года (Фото:Takashi Aoyama/Pool via REUTERS)

Президент Бразилии Лула да Силва избегал встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита Большой семерки (G7) в японской Хиросиме, сообщает La Razón.

Как сказано в материале, бразильская делегация узнала, что самолет с президентом Украины на борту вот-вот приземлится в Хиросиме, рано утром в субботу, и «сильно нервничала». После прибытия Зеленского его команда запросила встречи с участником саммита. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который занимает нейтральную позиции в отношении полномасштабной войны России против Украины, согласился на переговоры, а да Силва отказался, сославшись на плотный график.



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La Razon пишет, что во время одной из встреч с участием Зеленского да Силва «не только не подошел поздороваться, но чувствовал себя немного неловко, находясь с ним в одной комнате». Бразильский президент остался сидеть за столом, не поднимая глаз, и «развлекался бумагами».



Лидеры G7 пытались оказать давление и добиться встречи Лулы и Зеленского, но она так и не состоялась.

«Это заставляет Запад усомниться в предполагаемом нейтралитете Лулы да Силвы в отношении российского вторжения», — отмечает издание.

Да Силва утверждал, что не встретился с Зеленским на саммите, потому что тот якобы не смог прийти на их запланированные переговоры из-за графика.

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Зеленский ранее объяснил, что не провел встречу с президентом Бразилии из-за графиков. На вопрос журналистки, разочарован ли он, что она не состоялась, президент Украины в шутку ответил: «Я думаю, это его разочаровывает».

«Я встретился почти со всеми лидерами, но у всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом», — отметил он.

Саммит стран G7 проходил в Хиросиме 19−21 мая. Туда с визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с лидерами всех семи стран, главами Еврокомиссии и Евросовета, а также впервые с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентами Индонезии и Южной Кореи. Одной из ключевых тем были истребители F-16: страны начали обсуждать формирование коалиции, а президент США Джо Байден поддержал решение о совместных тренировках украинских пилотов.

Да Силва ранее «предлагал» Украине отдать оккупированный Крым россиянам. Он также говорил о желании стать «посредником» между Киевом и Москвой. В начале мая Зеленский встретился с советником президента Бразилии.

