Лукашенко снова возмутился санкциями и пофантазировал, как ЕС будет покупать белорусский воздух

1 ноября, 17:50
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Европы когда-то будут платить его государству за «чистый воздух», который образуется благодаря сохраненным в Беларуси лесам и болотам.

Об этом сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

Во время визита в Березинский биосферный заповедник Лукашенко заявил о необходимости сохранения природных ресурсов и выразил убеждение, что они станут источником прибыли.

«И наступит то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем то, что нам досталось от Бога», — сказал он.

Лукашенко также пожаловался, что ветер якобы уносит чистый белорусский воздух в Европу, но страна за это средств не получает.

«Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это платить нам», — добавил он.

Ранее Лукашенко говорил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский Орешник. Он заявил, что хочет «продемонстрировать готовность ответить в случае обострений».

Лукашенко утверждает, что хочет, чтобы «они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо». Вероятно, он имел в виду страны Запада.

26 октября литовский президент Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в российский Калининград. Причиной этого является угроза контрабанды через белорусские метеорологические зонды.

По словам Лукашенко, литовцы «сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах», чтобы заработать на их перепродаже. Он утверждает, что белорусские граждане «легально покупали сигареты на производстве и передавали их литовцам, которые прибывали в Беларусь», а литовцы якобы переправляли товар воздушными шарами.

