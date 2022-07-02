Ложь не знает границ. Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси

2 июля, 20:44
Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Лукашенко заявил, что Минск не хочет войны (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Вооружённые силы Украины в попытке нанести удар по военным объектам Беларуси, якобы совершенной несколько дней назад.

Об этом Лукашенко заявил выступая на торжественном собрании в день формально существующей независимости Беларуси в субботу, 2 июля, сообщает белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

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«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами Панцирь удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины» — сказал Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск «не хочет» и ни один белорусский солдат в войне не участвует.

«Мы держимся, понимаем эти провокации и держимся. Лучше худой мир, чем хорошая война», — сказал Лукашенко.

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Заявления Лукашенко о якобы ударе со стороны ВСУ звучат особенно цинично на фоне того, как российская авиация около недели назад начала наносить удары по Украине с воздушного пространства Беларуси. Так 25 июня россияне впервые от начала полномасштабной войны применили с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3. Тогда за ночь по Украине было нанесено более 50 ракетных ударов.

Угроза вторжения с Беларуси: что известно

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Кроме того, по данным разведки, Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в том числе военной авиации.

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Это побуждает украинское командование укреплять границу с Беларусью в приграничных областях и удерживать часть войск на этом направлении.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время». 1 июля стало известно, что учение вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в очередной раз продлили. Они будут продолжаться по меньшей мере до 9 июля.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает прямым вмешательством Беларуси в войну России против Украины. Среди прочего диктатор заявлял, что Беларуси «придется воевать за западные регионы Украины». Он также говорил, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на то, что белорусская армия не участвует прямо в войне против Украины, территория Беларуси стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины в начале полномасштабного вторжения.

С территории Беларуси продолжаются запуски ракет по Украине. Так на территории РБ размещены российские ракетные установки. Кроме того российские самолеты запускают ракеты по Украине с белорусского воздушного пространства. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Беларусь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Лукашенко Украина-Беларусь Украинско-белорусская граница Россия-Беларусь Война России против Украины

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