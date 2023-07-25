«Коллективное ИПСО». В ГУР оценили заявления Лукашенко о «желании» боевиков Вагнера атаковать Польшу 25 июля, 13:40 Александр Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что боевики Вагнера хотят атаковать Польшу — это ИПСО, считает представитель ГУР Андрей Юсов.

«Это ИПСО, чтобы привлечь внимание и на „вагнеровцев“, и на Беларусь, чтобы нервировать, раздражать и оттягивать уже силы и средства наших партнеров в ЕС и Североатлантическом альянсе на ситуацию на белорусских границах. Но прежде всего — это ИПСО», — заявил он в эфире телемарафона.

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По его словам, это коллективное ИПСО

«Лукашенко говорит много громких вещей, но персонально никому не угрожает, вот это все „вагнеровцы“, они пришли и разместились», — сказал он.

Юсов заявил, что атака на Польшу — это самоубийство.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором заявил, что боевики ЧВК Вагнер его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.