«Еще в 90-х!»: Лукашенко решил доказать, что концепцию объединения славян придумал он, а не Путин 22 июля, 11:24 Александр Лукашенко заявил, что мечтал о «панславянском государстве» уже давно (Фото:Скриншот видео NEXTA)

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко не дают покоя лавры «объединителя славянских народов», которые навесил на себя глава кремлевского режима Владимир Путин.

В связи с этим он решил убедить журналиста AFP, что придумал эту концепцию еще якобы в 90-х годах.

«Это я мечтал о славянском государстве! Они проталкивали идею в свое время „русского мира“… Это я всегда, с 90-х годов, говорил о том, что есть славянские государства. Поляки, словаки, болгары, прочее… Да, каждый живет в своем государстве. Но мы славяне. Я об этом говорил. Поэтому, Путин ни о каком панславянском государстве ни говорил и не мечтал. Это вы уже придумали», — заявил Лукашенко во время интервью.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.