Лукашенко оправдывается, что «не ложился под Путина» 31 марта, 14:35 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Подконтрольный России белорусский диктатор Александр Лукашенко отрицает очевидное значительное влияние на него главы кремлевского режима Владимра Путина.

В ходе послания белорусскому народу и парламенту в пятницу, 31 марта, Лукашенко заявил, что «не ложился под Путина».



«Мне сигналы поступают, вот ты там под Путина лег. Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться. Мы еще не совсем…», — сказал Лукашенко.

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Белорусский диктатор рассказал, что его якобы кто-то подталкивает «воевать против Путина, против России».

«Мерзкие вы люди. Вы не понимаете нашего менталитета, те кто у власти в Украине, поэтому страдает и украинский народ и нам несладко», — заявил он.

Лукашенко напомнил, что Беларусь предоставила свои полигоны для российской армии, и заявил, что «не нужно париться, что Россия тут что-то захватила».

«России не до этого, ей есть чем заниматься. Поэтому не надо пугать людей, что Путин захватил Беларусь. Я управляю этими войсками, которые находятся на территории Беларуси … Это я их привез сюда, чтобы обучить, подготовить, оснастить и вместе научить работать, если, не дай Бог, придется это делать», — сказал Лукашенко.