Бред диктатора. Лукашенко заявил, что НАТО планирует «напасть» на Россию через территорию Украины и Беларуси 12 июля, 15:02 Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что НАТО якобы разрабатывает «стратегические планы нападения на Россию» через территорию Украины и Беларуси.

Об этом сообщает Белта в Telegram.

По словам диктатора, «под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений, странами НАТО формируется «бронированный кулак» и он «создается не для защиты».

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«Военные это видят. Более того, в последнее время, и мы подробно обсуждали это вчера с президентом РФ, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется, через Украину и через Беларусь», — сказал он.

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