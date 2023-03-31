Лукашенко: Надо будет, мы с Путиным разместим в Беларуси стратегическое ядерное оружие 31 марта, 15:44 Белорусский узурпатор Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что готов разместить на территории Беларуси российское стратегическое ядерное оружие.

Об этом сообщает Белта.

«Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда и стратегическое ядерное оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, которые там за границей сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы», — заявил Лукашенко во время оглашения послания белорусскому народу и национальному собранию.

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По мнению белорусского диктатора, таким образом Беларусь и Россия заставят Запад «считаться с нашим народом, если другого языка не понимают».

Лукашенко добавил, что белорусская армия уже получила российский ракетный комплекс «Искандер», который способен нести ядерные боеголовки.

«Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить: вся инфраструктура создана и готова», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что поручил белорусским военным немедленно восстановить площадки, где раньше размещались ракетные комплексы «Тополь» с ядерными боеголовками.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина раскритиковал ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.