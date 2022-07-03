«Фактически единая армия». Лукашенко заявил, что «давно определил» участие Беларуси в войне России против Украины 3 июля, 14:00 Лукашенко заявил, что участие Беларуси в войне России против Украины определено давно (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Союзном государстве создана единая армия и что он «давно определил» участие Беларуси в войне РФ против Украины, которую кремлевская пропаганда называет «специальной военной операцией».

Об этом Лукашенко сказал во время выступления по случаю формальной независимости Беларуси в воскресенье, 3 июля, сообщает белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

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«Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. Те, кто упрекает нас, вы что, не знали, что у нас самый тесный союз с Российской Федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство — Союзное государство. Где в союзе два независимых народа. И что, они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил? Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? Мы были и будем вместе с братской Россией. Наше участие в „спецоперации“ определено мной давно», — сказал белорусский диктатор.

Лукашенко заявил, что в первый день нападения России на Украину он якобы сказал, что белорусы «никому не позволят стрелять в спину российскому человеку».

По его словам, белорусы «заняли оборону от Брестской крепости до южных границ для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск».

Лукашенко считает, что НАТО увеличило численность вооруженных сил в Восточной Европе «в десять раз… чтобы воевать». А Беларуси, по его словам, «надо выстоять… и победить».

Накануне Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси.

Он также заявил, что отдал приказ своим военным "взять под прицел" центры принятия решений в столицах противников Минска.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск «не хочет» и что «плохой мир лучше хорошей войны».

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Кроме того, по данным разведки, Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в том числе наращивает военную авиацию.

Это побуждает украинское командование укреплять границу с Беларусью в приграничных областях и удерживать часть войск в этом направлении.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время». 1 июля стало известно, что учения вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в очередной раз продлили. Они продлятся по меньшей мере до 9 июля.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает прямым вмешательством Беларуси в войну России против Украины. Среди прочего, он заявлял, что Беларуси придется воевать за западные регионы Украины. Он также говорил, что «происходящее в Украине — это начало» и якобы «один из элементов великого передела мира». А еще — угрожал Украине «мгновенным» ответным ударом на мнимые угрозы.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на то, что белорусская армия не участвует прямо в войне против Украины, территория Беларуси стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины в начале полномасштабного вторжения.

С территории Белоруссии продолжаются запуски ракет по Украине. Так, на территории РБ размещены российские ракетные установки. Кроме того, российские самолеты запускают ракеты по Украине из белорусского воздушного пространства. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

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