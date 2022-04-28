Планы диктаторов. Лукашенко заявил, что в «Союзное государство» войдут не только Россия и Беларусь 28 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он вместе с российским диктатором Владимиром Путиным строят «Союзное государство», в которое могут войти и другие страны, которые ранее были в СССР.

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Об этом сообщает белорусское пропагандистское издание БЕЛТА.

По его словам, он с Путиным пытается выстроить «единое Союзное государство» на новых принципах, «чтобы никто не был в обиде».

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«К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — сказал диктатор.

В начале февраля Лукашенко заявлял, что Украина через 15 лет якобы войдет в состав Союзного государства.

«Вы знаете, Беларусь уже там [в Союзном государстве]. Думаю, для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — говорил Лукашенко.

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