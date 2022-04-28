Планы диктаторов. Лукашенко заявил, что в «Союзное государство» войдут не только Россия и Беларусь

28 апреля, 13:53
Цей матеріал також доступний українською
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он вместе с российским диктатором Владимиром Путиным строят «Союзное государство», в которое могут войти и другие страны, которые ранее были в СССР.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает белорусское пропагандистское издание БЕЛТА.

По его словам, он с Путиным пытается выстроить «единое Союзное государство» на новых принципах, «чтобы никто не был в обиде».

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=L0oqzy_LsD4

«К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза», — сказал диктатор.

https://www.youtube.com/embed/NhjfRtpJlHg

В начале февраля Лукашенко заявлял, что Украина через 15 лет якобы войдет в состав Союзного государства.

«Вы знаете, Беларусь уже там [в Союзном государстве]. Думаю, для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите — срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — говорил Лукашенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X