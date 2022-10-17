Диктатор Лукашенко: Беларусь «никого в Украине не убивала, Россия не просит» 17 октября, 17:07 Диктатор утверждал, что участие Беларуси в войне заключается в том, что она лечит россиян и якобы украинцев (Фото:Pool via REUTERS)

Белорусский диктатора Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины, но заявил, что якобы «никого там не убивала».

Об этом сообщает Белта.

«Мы, как я уже много раз говорил, участвуем в военной операции, имея в виду, что мы поддерживаем Россию всячески. Наша поддержка заключается в том, чтобы западные наши границы, в данном случае с Польшей и Литвой, не были нарушены и не был нанесен через Беларусь удар в спину российским войскам», — заявил он.

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Диктатор утверждал, что участие Беларуси в войне заключается в том, что она лечит россиян и якобы украинцев, и предоставляет убежище беженцам из Украины.

«Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой „операции“, в данном случае Россия. И мы не намерены туда втягиваться», — заявил он.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, Наша нива Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, которым предлагается ограничить выезд из страны для граждан.