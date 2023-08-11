Преступления диктатора. Беларусь и дальше будет насильно депортировать детей из Украины — Лукашенко 11 августа, 14:54 Диктатор Лукашенко (Фото:Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и дальше будет вывозить украинских детей, несмотря на уголовную ответственность за это.

Об этом сообщает пропагандистское издание Белта.

«Планировали, планируем и будем планировать! И не только планировать, но будем поддерживать детишек», — сказал он.

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По его словам, дети «приезжают» в Беларусь «за тишиной».

Лукашенко назвал «смешным», то что Запад угрожает ему уголовной ответственностью за насильственную депортацию детей.

«Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты», — сказал он и добавил, что они с Путиным это «делали и будут делать, не глядя ни на какие упреки».

Белорусский диктатор начал врать, что детей из Украины якобы вывозят на Запад в качестве доноров.

«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», — сказал он.

Инфографика: NV

Евродепутаты призывают Международный уголовный суд рассмотреть ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Евродепутаты подчеркнули, что Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине и преступления, совершенные против нее, в частности незаконный вывоз украинских детей.

The Telegraph сообщал, что в Беларусь с сентября 2022 года депортировали около 2150 украинских детей в возрасте от шести лет. К осени это число может вырасти до 3000.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.