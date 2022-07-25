Беларусь завершает продажу суверенитета. Какой долг Лукашенко отдает Путину — оппозиционер

25 июля, 12:50
Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, 23 мая 2022 года (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, 23 мая 2022 года (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ объяснил, какой долг белорусский диктатор Александр Лукашенко отдает Владимиру Путину и заявил, что сейчас завершается «продажа белорусского суверенитета».

«Думаю, что в 2020 году у них была очень четкая договоренность с Путиным: Путин спасает Лукашенко от революции, помогает ему пропагандой, финансово, политически, а Лукашенко способствует Путину во всех других делах, в том числе и потенциальной аннексии Украины. Я понимаю, что эта договоренность продолжается. И сейчас Лукашенко просто расплачивается за этот долг, который дал ему Путин в 2020 году», — рассказал Вячорка.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=d-phSTpaIzI

По словам белорусского оппозиционера, вассальные отношения Беларуси с Россией продолжаются 28 лет — с подписания союзного договора с на тот момент президентом РФ Борисом Ельциным в 1997 году.

Читайте также:

В МВД считают, что Путин может дожать Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS) «Младшая сестренка России». В МВД готовятся к худшему сценарию участия Беларуси в войне

«В конце 90-х годов подписали дорожную карту. Затем Лукашенко отдавал по частям белорусский суверенитет: трубу, предприятия, противовоздушную оборону и часть Вооруженных сил — было создано совместное командование. Сейчас, к примеру, обстрелы производятся совместным белорусско-российским командованием. Конечно, там руководят россияне, а белорусы только на побегушках», — напомнил он.

Вячорка отметил, что сейчас заканчивается продажа белорусского суверенитета, поскольку «это такая финальная фаза – продавать уже нечего».

Оппозиционер подчеркнул, что ответственность за происходящее с белорусами и за то, что Беларусь стала агрессором, лежит на режиме.

22 июля сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался убедить журналиста AFP, что якобы это он еще в 90-е годы придумал концепцию объединения славян.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Александр Лукашенко Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Россия-Беларусь Протесты в Беларуси Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Квартиры в Днепре и Кременчуге снимают в основном переселенцы (Фото:biz.today)
Цены снижаются /
Сколько стоит аренда квартир в Днепре и Кременчуге и кто их снимает
25 июля, 11:53
Ритейл/Недвижимость
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Империя Путина идет ко дну. Что происходит?

Москва находится в затруднительном экономическом, демографическом, финансовом и военном положении

24 июля, 22:25
Мнения
Загороднюк полагает, что Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)
«Исторический шанс Украины» /
ВСУ могут освободить Херсон, а Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня — интервью с Загороднюком
24 июля, 14:15
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X