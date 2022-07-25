Беларусь завершает продажу суверенитета. Какой долг Лукашенко отдает Путину — оппозиционер 25 июля, 12:50 Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи, 23 мая 2022 года (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ объяснил, какой долг белорусский диктатор Александр Лукашенко отдает Владимиру Путину и заявил, что сейчас завершается «продажа белорусского суверенитета».

«Думаю, что в 2020 году у них была очень четкая договоренность с Путиным: Путин спасает Лукашенко от революции, помогает ему пропагандой, финансово, политически, а Лукашенко способствует Путину во всех других делах, в том числе и потенциальной аннексии Украины. Я понимаю, что эта договоренность продолжается. И сейчас Лукашенко просто расплачивается за этот долг, который дал ему Путин в 2020 году», — рассказал Вячорка.

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По словам белорусского оппозиционера, вассальные отношения Беларуси с Россией продолжаются 28 лет — с подписания союзного договора с на тот момент президентом РФ Борисом Ельциным в 1997 году.

«В конце 90-х годов подписали дорожную карту. Затем Лукашенко отдавал по частям белорусский суверенитет: трубу, предприятия, противовоздушную оборону и часть Вооруженных сил — было создано совместное командование. Сейчас, к примеру, обстрелы производятся совместным белорусско-российским командованием. Конечно, там руководят россияне, а белорусы только на побегушках», — напомнил он.

Вячорка отметил, что сейчас заканчивается продажа белорусского суверенитета, поскольку «это такая финальная фаза – продавать уже нечего».

Оппозиционер подчеркнул, что ответственность за происходящее с белорусами и за то, что Беларусь стала агрессором, лежит на режиме.

22 июля сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко попытался убедить журналиста AFP, что якобы это он еще в 90-е годы придумал концепцию объединения славян.

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