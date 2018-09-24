Лукашенко заявил об укреплении границы с Украиной из-за "бандитов, везущих оружие"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах укрепить границу с Украиной из-за нелегальных поставок оружия.

Об этом он сказал на встрече с госсекретарем белорусского Совета безопасности, пишет Белта.

"Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу", - заявил он.

При этом Лукашенко уточнил, что границу будут закрывать "не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие".

Лукашенко уже заявлял о потоках нелегального оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь. В Госпогранслужбе Украины в ответ на это заявили, что не фиксировали увеличения потоков оружия и боеприпасов.