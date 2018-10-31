Лукашенко заявил о готовности взять под свой контроль границу между Украиной и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности взять ответственность за обеспечение мира на Донбассе и контроль над украинско-российской границей.
Об этом он заявил во время открытия в Минске встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает Радио Свобода.
"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - сказал Лукашенко.
По словам президента Беларуси, для мирного урегулирования конфликта на Донбассе необходимо усилить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Также официальный Минск, по его убеждению, готов рассмотреть создание технического пункта Трехсторонней контактной группы в белорусской столице.
Лукашенко также поддержал идею размещения миротворческого контингента на Донбассе. Он допустил вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ.
Он добавил, что "при желании" проблему мира на Донбассе могли бы уже давно решить.
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Напомним, то Украина добивается размещения миротворческого контингента под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.
В то же время Россия, которая контролирует боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.
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