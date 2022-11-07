Совсем сошел с ума. Лукашенко заговорил о «нежелании» вести войну и предложил украинцам «пожарить шашлыки» 7 ноября, 16:23 Александр Лукашенко (Фото:Белта)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. Он также предложил «помочь» дровами.

Об этом сообщает провластное издание Белта.

Он отметил, что сейчас «непростые времена». При этом в своей речи Лукашенко ни разу не упомянул, что Россия использует территорию Беларуси для обстрелов Украины.

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«Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали», — сказал он во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

По словам Лукашенко, белорусы готовы организовать и «подвести к границе эти дрова».

«Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки», — сказал Лукашенко.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

