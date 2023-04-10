Лукашенко в Минске встретился с Шойгу: просил гарантии безопасности для Беларуси 10 апреля, 13:40 Шойгу и Лукашенко встретились в Минске (Фото:Пул Первого / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 10 апреля, в Минске провел не анонсированную встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Как сообщают белорусские госСМИ, Шойгу и Лукашенко говорили об «обеспечении безопасности».

Лукашенко заявил, что «Беларуси от братской России нужны полные гарантии безопасности». Он добавил, что ранее обсуждал этот вопрос с Путиным.

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По словам белорусского диктатора, западные страны «фактически растоптали» договоренности по гарантиям безопасности, в том числе экономические: «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

«Поэтому я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он совершенно меня поддержал по всем направлениям. … В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности», — заявил Лукашенко.

Лукашенко и Шойгу также обсудили подготовку и слаживание общей группировки войск, находящейся на территории Беларуси.

Шойгу поблагодарил Лукашенко за подготовку российских военных в Беларуси.

Несколько дней назад Лукашенко вернулся из Москвы после очередного визита к Путину.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

Путин заявил, что россияне уже переоборудовали 10 белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также, по словам Путина, к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.