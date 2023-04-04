Лукашенко после встречи с главой разведки РФ пожаловался на «очень серьезные угрозы»

4 апреля, 20:48
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Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко во вторник, 4 апреля, заявил об «очень серьезных угрозах» после встречи с директором Службы внешней разведки страны-агрессора РФ Сергеем Нарышкиным.

Об этом сообщает белорусский государственный ресурс Белта.

«В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая СВО Российской Федерации — операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные», — сказал диктатор.

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Утром, 4 апреля, Нарышкин прибыл в резиденцию Лукашенко — Дворец независимости в Минске. На встрече также присутствовал председатель КГБ Беларуси Иван Тертель.

Ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин встретится с белорусским диктатором Александром Лукашенко в четверг, 6 апреля.

Они могут обсудить вопросы, связанные с «безопасностью», с учетом «недружественного окружения».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Диктатор Нарышкин

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