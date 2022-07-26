Ложь белорусского диктатора. Лукашенко заявил, что Украина «сама поджигает» свои поля 26 июля, 14:19 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко соврал, что Украина якобы сама поджигает свои поля.

Об этом сообщает Белта в Telegram.

«Кадры горящих пшеничных полей, специально подожженных боевыми вертолетами наших южных соседей ради устрашающей картинки, никому не добавляют оптимизма», — сказал он.

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Через ворожі обстріли починались масштабні пожежі на полях. Впродовж останніх тижнів пожежі були на полях у Херсонській, Харківській та Запоріжзькій областях.

Крім того, росіяни вивезли з окупованих районів України зерна на $75 млн. та металопродукції майже на $150 млн.

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