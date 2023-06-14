Лукашенко привиделись «очумелые натовцы» и окончание войны России против Украины 14 июня, 13:28 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое бредовое заявление, в этот раз ему привиделись «очумелые натовцы» и окончание войны России против Украины.

Об этом сообщает пропагандистский сайт Белта.

Лукашенко начал бредить об «угрозе» со стороны Польши, Латвии, Литвы.

«У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят — десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное», — сказал он.

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Диктатору также привиделись предпосылки к окончанию войны РФ против Украины.

«Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут», — сказал он.

Лукашенко попытался запугать Запад и заявил, что им будет «очень больно», если «перейдут» линии.