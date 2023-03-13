Поездка в Тегеран. Лукашенко похвалил Иран за обход санкций и подписал «дорожную карту сотрудничества»

13 марта, 14:36
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Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси (Фото:president.gov.by)

Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и глава Ирана Эбрахим Раиси подписали «дорожную карту всестороннего сотрудничества» между странами на 2023−2026 годы.

Об этом сообщает Белта.

Таким образом Беларусь и Иран планируют сотрудничество «в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма».

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Раиси заявил, что Иран готов «поделиться» с Беларусью своим опытом обхода санкций. В ответ Лукашенко похвалил его.

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«И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия», — сказал диктатор.

28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко с визитом посещал Китай, где он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

В конце января Лукашенко ездил в Зимбабве.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Иран Беларусь Александр Лукашенко

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