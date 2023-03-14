Лукашенко был в Иране по делам Путина — Госдеп США

14 марта, 00:26
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Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко посетил Иран в интересах страны-агрессора России. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга понедельник, 13 марта.

По словам Прайса, приезд Лукашенко в Иран «в некотором смысле продолжает углубление отношений между Ираном и Россией». Он также повторил, что Лукашенко фактически уступил России суверенитет Беларуси.

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«Мы очень внимательно за этим [углублением отношений России и Ирана] следим. Это одного поля ягоды», — отметил спикер.

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Отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия поставляет Ирану оружие, захваченное в Украине, Прайс сказал, что не может это подтвердить. Он добавил, что США продолжают тщательный мониторинг и не видят никаких признаков того, что военная помощь Украине оказалась в другом месте.

Лукашенко 13 марта встретился с главой Ирана Эбрахимом Раиси, и тот заявил, что Тегеран готов поделиться с его режимом своим опытом обхода санкций.

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28 февраля Лукашенко приезжал в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. В конце января беларусский диктатор ездил в Зимбабве.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Иран Александр Лукашенко Госдеп США Украина-США Россия-Беларусь Война России против Украины

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