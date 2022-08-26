«Думаете, мы языком ляпаем?». Белорусский диктатор Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием 26 августа, 14:11 Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием.

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко, делая очередное безумное заявление, сказал, что Запад «должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут».

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«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!», — сказал он.

Диктатор заявил, что «цели определены».

«Пусть думают. Я их предупредил: не дай бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси — цели у нас определены. Центры принятия решений — мы их знаем», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявлял, что в ближайшие месяцы передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в частности ядерные боеприпасы.



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