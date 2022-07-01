Диктатор Лукашенко пригрозил «потерей суверенитета» постсоветским странам, которые не хотят сближаться с РФ и Беларусью

1 июля, 13:55
Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Диктатор Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал угрожать постсоветским странам, заявив, что они должны быть «заинтересованы» в сближении с РФ и Беларусью, если хотят сохранить независимость.

Об этом сообщает Белта.

«Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость», — сказал он.

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По мнению диктатора, якобы «только сообща можно противостоять глобальным вызовам».

Лукашенко пригрозил, что «сомневающиеся должны понимать», что «без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть».

https://www.youtube.com/watch?v=7Z-zMvasjCc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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