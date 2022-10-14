Безумное вранье Лукашенко. Белорусский диктатор заявил, что Польща «провоцирует» США на применение ядерного оружия

14 октября, 14:30
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Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко соврал, что Польша якобы «провоцирует» США на применение ядерного оружия.

Об этом сообщает Белта.

«Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас — США — на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия», — сказал он.

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Диктатор заявил, что США не должны «плясать под дудку обезумевших политиков».

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Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

https://www.youtube.com/watch?v=OQ9LUD9JmSY&t=59s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Комендантский час Ровенская область Война России против Украины

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