«Не только чай пьем». Лукашенко рассказал, чем занимается с Путиным 27 декабря, 13:19 Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Pavel Bednyakov/REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что во время неформальных встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным согласовал многие вопросы, на что «у некоторых государств порой уходят годы».

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Если кто-то…думает, что мы только чай пьем, то должен сказать, что мы вчера с вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы — мы с вами за вечер многие точки расставили над „i“, продолжая наш минский диалог», — сказал Лукашенко.

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По его словам, эти вопросы осталось правительствам доработать их. О каких именно договоренностях идет речь, Лукашенко не рассказал.

24 декабря Лукашенко прилетел в Москву к Владимиру Путину. До этого кремлевский диктатор летал к Лукашенко в Минск.