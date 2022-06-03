Фантазии Лукашенко. Белорусский диктатор заявил, что начавший войну Путин «не стремится» захватить Украину 3 июня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина якобы «нет стремления» захватывать Украину.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает Интерфакс.

«Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться», — сказал он.

Видео дня

Лукашенко заявил, что не надо «оскорблять» Путина и «душить» русский язык.

По его словам, у страны-агрессора якобы «нет желания поработить, схватить и прочее».

«Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом», — сказал Лукашенко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.