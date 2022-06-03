Фантазии Лукашенко. Белорусский диктатор заявил, что начавший войну Путин «не стремится» захватить Украину
Белорусский диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что у начавшего войну против Украины российского диктатора Владимира Путина якобы «нет стремления» захватывать Украину.
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то — нет. Они просто показали: с Россией надо считаться», — сказал он.
Лукашенко заявил, что не надо «оскорблять» Путина и «душить» русский язык.
По его словам, у страны-агрессора якобы «нет желания поработить, схватить и прочее».
«Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом», — сказал Лукашенко.
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