Лукашенко сознательно саботирует выполнение своих обещаний Путину — Рахманин 16 декабря, 14:26 Лукашенко говорит о наращивании вооруженных сил Беларуси, но их боеспособность существенно не изменилась, рссказал Сергей Рахманин (Фото:kremlin.ru)

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Радио НВ заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сознательно саботирует выполнение своих обещаний Владимиру Путину.



«Он (белорусский диктатор Александр Лукашенко — ред.) постоянно обещает определенные мобилизационные мероприятия, он постоянно рапортует, что белорусские ВС увеличиваются качественно, количественно. Но на самом деле каких-либо активных движений там не происходит. И боеспособность, и численность ВС Беларуси за эти девять месяцев существенно не изменилась», — сказал Рахманин в эфире Радио НВ.

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Нардеп выразил мнение, что «это сознательный саботаж самого Лукашенко, потому что он боится, что белорусов заставят активно участвовать в войне против Украины»

«И он действительно саботирует свои же обещания, которые предоставлял Путину, для того, чтобы этого не произошло», — доавил он.

По словам Рахманина, в Беларуси есть три бригады, «которые отвечают определенным стандартам и могут считаться достаточно боеспособными» — 38, 103 и 5.

«Остальные, несмотря на обещания Лукашенко развернуть и усилить свои вооруженные силы, остальные преимущественно состоят из призывников. Являются, так сказать, условно боеспособными», — сказал нардеп.

16 декабря стало известно, что 19 декабря Путин встретится с Лукашенко в Минске. Согласно сообщению белорусского Telegram-канала Пул первого, который ведет пресс-служба Лукашенко, на встрече будет обсуждаться «весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции».

13 декабря Беларусь объявила внезапную проверку боеготовности своих сил. До этого режим Александра Лукашенко объявил о перемещении войск и военной техники, ссылаясь на «контртеррористическую угрозу».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что не следует ждать нового наступления со стороны Беларуси. По его мнению, у белорусов нет желания повторить судьбу россиян.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для оккупационных российских войск, откуда они, в частности, пытались атаковать Киев. Также с беларусской территории российская армия наносит ракетные удары по украинским городам.

Непосредственного участия в боевых действиях белорусские войска не принимают, однако Украина опасается, что Минск все же может задействовать свои Вооруженные силы для повторного вторжения с севера.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение со стороны Беларуси сейчас не имеет смысла. В то же время он подтвердил, что количество военных там увеличилось.

В конце октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угрозы нового вторжения из Беларуси нет, но риск может очень быстро возрасти после освобождения от оккупантов Херсона.