«Лукашенко хочет сделать финт ушами». Белорусский диктатор может использовать народное ополчение против Путина — Яковина 28 мая, 22:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

27 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что диктатор Александр Лукашенко поручил создать в стране «народное ополчение».

Война России против Украины — главные события 28 мая

Чего боится Лукашенко и в каком случае будет использовать эти силы против российского диктатора Владимира Путина в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

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Лукашенко на днях объявил, что создает некое южное оперативное командование, что он перебрасывает на юг, к границе с Украиной какие-то войска. Думаю, что собирается пугать Украину вторжением.

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Если Лукашенко не полез в [войну в] самые первые дни войны, когда почти все, даже западные, аналитики говорили, что война будет выиграна за неделю, он испугался отправлять свои войска, то сейчас тем более не отправит. Лукашенко, как и все более-менее независимые наблюдатели, может понят и видит, что для Путина возможности выиграть нет никакой.

Вдруг Путин захватит Луганскую область, то это не даст ему победы в войне. И поэтому, мне кажется, Лукашенко начинает потихоньку отъезжать от Путина. Я говорил об этом и раньше, но сейчас появилось еще одно подтверждение того, что Лукашенко хочет сделать финт ушами.

Лукашенко намерен создать народное ополчение Беларуси. Я почему-то больше всего верю в версию того, что Лукашенко сейчас собрался кинуть Путина и перемикнуться к Западу, попытаться с ним подружиться. Для этого и создается народное ополчение, которому оружия никто сейчас раздавать не будет, а его выдадут только в случае, если кто-то вторгнется на территорию Беларуси.

Кто это может быть? Я думаю, что Лукашенко боится больше всего Путина. Если он сейчас Путина кинет, то российский диктатор кинет часть своих войск в Беларусь, чтоб поменять власть, посадить там верного себе человека, а Лукашенко — не знаю, подвесить за ноги.

Поэтому для защиты от «братской» Российской Федерации такое ополчение могло бы Лукашенко понадобится, если Путин решит отодвинуть его от власти.

Против Украины такое ополчение не поможет. Если с территории Украины начнется война, то белорусское ополчение станет немедленно на сторону Украины. Поэтому такие силы могут быть полезным только против РФ.

Почему бы еще Лукашенко понадобилось ополчение для защиты от России? Потому что в Москве все чаще говорят о возможности и необходимости проведения в сентябре референдума о вхождении Беларуси в состав Российской Федерации наравне с «Л/ДНР», Херсонской областью и Южной Осетией. Лукашенко никогда и ни за какие деньги не согласится на то, чтобы войти в состав РФ, поэтому он скорее начнет войну с помощью ополчения против Путина, чем на такую историю подпишется.

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