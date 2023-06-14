Лукашенко заявил, что Украина и Россия обсуждали «аренду Крыма». В Кремле от этого открестились 14 июня, 16:17 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что страна-террорист Россия якобы хотела договориться с Украиной об «аренде Крыма» во время переговоров в начале полномасштабного российского вторжения.

В интервью кремлевским пропагандистам из Россия 1 Лукашенко заявил, что «телефонный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы помог организовать его младший сын Николай. Глава украинского государства, по версии Лукашенко, после долгого разговора согласился на переговоры с делегацией страны-агрессора в Беларуси.



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«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно», — утверждает самопровозглашенный «президент» Беларуси.

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков позже опроверг слова Лукашенко об «аренде Крыма» и назвал оккупированный украинский полуостров «регионом» страны-агрессора.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину существовал проект мирного договора, согласно которому, Киев и страна-агрессор должны были бы в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. На фоне регулярного нарушения российскими оккупантами договоренностей, российских военных преступлений и зверств на украинской территории переговоры прекратились после нескольких раундов. Представители Украины подчеркнули, что Россия не хочет заканчивать войну и решила полностью разрушить украинское государство.

30 сентября 2022 года президент Украины ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед этим страна-агрессор попыталась аннексировать захваченные украинские территории.

21 мая Зеленский повторил, что, пока российские захватчики не покинут всю территорию Украины, никаких мирных переговоров с РФ быть не может.