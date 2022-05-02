«Лукашенко пытается соскочить». После завершения войны белорусский диктатор обманет Украину, что не имел планов с Путиным — журналист 2 мая, 22:08 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Война России против Украины — главные события 2 мая

Главный редактор Еврорадио Павел Свердлов тоже предупреждает, что белорусский вместе с российским диктатором Владимиром Путиным планировали боевые действия на территории Украины, но после завершения войны Лукашенко будет пытаться «соскочить» и обмануть Украину, как 20 лет обманывал европейских политиков.

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В интервью Радио НВ Свердлов рассказал больше о ситуации и настроениях в Беларуси.

— Есть сообщения о том, что на территории Беларуси сейчас выключают интернет, чтобы невозможно было отслеживать и сообщать о военной активности, перемещении российских войск. Что вам об этом известно? Какая ситуация сейчас?

— Эти отключения интернета, судя по всему, есть, но они носят локальный характер. Не совсем понятно: отключают интернет именно на аппаратном уровне, например, мобильный, или даже стационарный. Или это перед колонной с российскими войсками или какими-то белорусами, которые что-то перевозят, едет радиолокационная глушилка, которая глушит сигнал сугубо из соображений информационной безопасности. И первый, и второй варианты, абсолютно никому не мешают — это все абсолютно тщетные усилия.

Те белорусы, которые следят за перемещениями войск, все равно все фиксируют и когда интернет появится, отправят. А если что-то срочное, типа пуска ракет, то мы с 2020 года, когда интернет отключили во всей стране, научились звонить друг другу, ставить VPN. Некоторые VPN позволяют обходить ту блокировку, на которую были способны белорусские власти. Так что для отчетности они могут сделать вид, что блокируют интернет, но интернет в Беларуси уже не заблокируешь — информация все равно прорвется.

— Отслеживают перемещение войск отдельные герои или это достаточно массовое движение? Какое наказание им может угрожать в Беларуси?

— Патрулям, которые сейчас ходят вдоль железных дорог, разрешили стрелять на поражение. Вряд ли они, конечно, будут стрелять по тем, кто просто снимает. Задержат, [посадят] на 15 суток или месяц за решеткой, возможно [заведут] уголовное дело.

Жизнью рискуют те, кто взрывает релейные шкафы для того, чтобы замедлить продвижение железнодорожных составов по белорусской территории. И вот это белорусские власти считают терроризмом, [оно происходит] не массово. Это десятки людей, но этого оказалось достаточно — сегодня мы видим, что передвижение российских войск по территории Беларуси сократилось до минимума и из-за того, что больше невозможно себя спокойно чувствовать на территории Беларуси.

Что касается наблюдения, то таких сигналов приходят сотни каждый день. Для этого есть специальный телеграм-канал, который называется Белорусский Гаюн, а также локальные телеграм-каналы в Гомельской и Брестской областях получают много таких сообщений.

Мы можем говорить, что десятки тысяч человек заинтересованы в том, чтобы все как можно больше знали о перемещении российских войск по территории Беларуси.

— Что известно сейчас о том, сколько российских военных может находиться на территории Беларуси и где именно они могут базироваться?

— Точка, которая, как мне кажется, основная у них — это бывший военный аэродром Зябровка — в 10 километрах от Гомеля в сторону границы Беларуси и Украины. Там постоянно фиксируются совершенно разные вооружения — от радиолокационных станций и средств защиты войск до вертолетов и личного состава в больших количествах.

Сейчас присутствие российских войск в Беларуси сведено к минимуму. Думаю, что это связано не только с действиями партизан, а в первую очередь с тем, что россияне изменили вектор наступления — теперь они концентрируются у вас (в Украине — ред.) на Юго-Востоке, пытаются хоть чего-то достичь.

Уверен, что войска остались в основном для того, чтобы отвлекать на себя какие-то значительные группировки украинских войск. Украина не может оставить Север страны, тоже массово и целиком перебросить войска на Юг из-за того, что потенциальная возможность ударов сохраняется.

— Сколько раненых российских военных сейчас остается в белорусских больницах?

— Самое интересное происходило вокруг онкологических больниц, куда привозили людей, как мы понимаем, из Чернобыльской зоны. Но сейчас и эта активность тоже стремится к минимуму. Наверное, они подлатали тех, кого можно было, и перевезли дальше, на территорию России, долечивать. Может быть, остались какие-то совсем тяжелые случаи, не транспортабельные, но это уже не так заметно. Трафика автобусов с российскими военными номерами и красными крестами на бортах в районах больниц уже не наблюдается недели две-три.

— Сохранились ли намерения мобилизовать или приобщить белорусских военных к боевым действиям на территории Украины. Есть ли еще такие попытки сейчас?

— Думаю, что изначально план у Путина и Лукашенко был совсем другой — российские войска за несколько часов берут Киев, а белорусские присоединяются к ним через пару дней для того, чтобы пройти парадом по Крещатику. При всей невероятности этого плана, мне кажется, и в Кремле, и в Минске в него верили. А если даже не верили до конца, то очень хотели, чтобы так и произошло.

Через два с лишним месяца уже никто всерьез не воспринимает возможность того, что белорусские военные будут задействованы на территории Украины — зайдут с оружием, заедут на машинах, будут что-то брать, что-то стрелять. Не в последнюю очередь из-за позиции самих военных, из-за мощного антивоенного движения, которое подняло белорусов на довольно массовые уличные протесты, несмотря на то, что все прекрасно понимали, чем это закончится.

Теперь и сам Лукашенко как политик, который любит сидеть на нескольких стульях сразу, понял, что тот стул, на котором белорусские военные, белорусские офицеры и солдаты въезжают в Украину, — это не тот стул, на котором ему хочется сидеть. Соответственно, он ерзает и пытается соскочить на какой-нибудь другой, помягче.

— Сколько протестующих, сколько оппозиционеров к этому преступному режиму сейчас находятся в заключении? Продолжаются ли до сих пор протесты?

— У нас больше тысячи политзаключенных — это те люди, которых сейчас судят и которые сидят. Среди них есть политические лидеры, но большая часть — это обычные люди, которые вышли на протесты в 2020, 2021 годах, и в 2022 году в том числе.

Против некоторых возбуждают уголовные дела, некоторые выходят после 15, 30 суток по сфабрикованным обвинениям. Но именно на улицах сейчас практически ничего не происходит.

В городах никаких массовых протестов сейчас нет. Там сейчас сторонники властей пытаются собирать акции либо против того, что Литва, Польша поддерживают Украину, либо за Россию. Вот такой марш за Россию прошел по Минску вчера. В нем, несмотря на то, что его собирали по пабликам [словами] «приходите все, чуть ли не заплатим», приняло участие 100−150 человек, как мне кажется. Это было очень странное зрелище, когда на Площади независимости в Минске собираются люди под российскими триколорами и советскими флагами. На это, конечно, смотреть просто невозможно — запредельный кринж. Пару человек, которые пытались с ними спорить, забрали сотрудники милиции.

Получается, что Лукашенко всеми силами доказывает всем, что он за мир, при этом по Минску ходит шествие под триколорами, под советскими флагами, с георгиевской лентой и буквами Z на транспарантах. Этих людей никто не трогает, а тех, кто пытается с ними спорить, забирают. Вот то, кем является Лукашенко на самом деле. Нам очень страшно, что в Украине этого не понимают, что украинские политики настроены гораздо более прагматично в отношении Лукашенко, чем стоило бы.

Когда закончится война, может выясниться, например, что Лукашенко положит на стол какие-нибудь документы о том, как он сопротивлялся введению белорусских войск, как Путин его заставлял, а он отказывался всеми силами, и это его заслуга. И все в это поверят в очередной раз, потому что с Беларусью выгодно торговать, потому что у Беларуси выгодное геополитическое положение. В конце-концов потому, что нужно как-то обеспечивать безопасность северных районов Украины.

Надо понимать, что Лукашенко все равно обманет: как он обманывал уже 20 лет европейских политиков, точно так же он обманет и тех, кто поверит ему сейчас относительно ситуации с Украиной.

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