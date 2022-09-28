«Союз худо-бедно работает». Как Лукашенко еще может сопротивляться Путину и что дестабилизирует Россию — интервью с белорусским политологом

28 сентября, 19:01
Эксклюзив НВ
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Объятия российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече в Сочи. 26 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Объятия российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко на встрече в Сочи. 26 сентября 2022 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Как повлияла «частичная мобилизация» в России, объявленная диктатором Владимиром Путиным, на настроении в белорусском обществе и как долго узурпатор Александр Лукашенко может противиться давлению Кремля и не вводить свои войска в Украину, в интервью Радио НВ рассказал Артем Шрайбман, белорусский политолог.

https://www.youtube.com/watch?v=l2RR_suw7tg

 — 21 сентября Путин объявил о так называемой частичной мобилизации. Знаете ли вы, каким образом эти новости восприняли в Беларуси? Сделало ли это большим уровень тревоги среди граждан Беларуси?

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— Да, разумеется. Как и в феврале, когда началось вторжение, в том числе с белорусской территории, в Беларуси была паника по поводу того, что эта война может очень скоро распространиться либо непосредственно на территорию Беларуси, либо вовлечь белорусских солдат, либо может начаться мобилизация в Беларуси. Тогда тоже так говорили.

И сейчас эти фобии снова возникают, поэтому это волнует всех. Плюс это продолжает менять восприятие России. Это видно и по соцопросам, которые проводились до мобилизации (других свежих у нас пока нет). Постепенно остывает поддержка действий России, оценка успешности [их] действий в белорусском обществе. Именно потому, что видят, что идея о непобедимой русской армии, о том, что «Киев за три дня», очень-очень быстро растаяла и в первые дни войны.

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Но сейчас, после мобилизации, я уверен, что эти настроения будут только усиливаться, потому что стало ясно, что по сути Путин расписался в том, что он не может достичь своих целей теми ресурсами, которые у него были.

Думаю, это повлияет еще с точки зрения скепсиса, в том числе и госаппарата, и военных, к тому, чтобы к этой авантюре присоединяться на каком-то этапе.

Я не могу вам сказать, да или нет — удастся ли нагнуть Лукашенко в Сочи или где-то, заставить принять какие-то решения. Это невозможно предугадать. Но вот такие новости точно не добавляют энтузиазма самим военным, потому что становится понятно, в качестве кого туда могут отправиться любые дополнительные подразделения.

Теги:   Россия Владимир Путин Интервью НВ Беларусь Александр Лукашенко Минск Украина-Беларусь Сочи Война в Украине Радио НВ Россия-Беларусь Союзное государство России и Беларуси Выборы в Беларуси 2020 Война России против Украины мобилизация в России

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