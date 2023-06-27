«Думали, рассосется. Не рассосалось». Лукашенко боится развала России и заявил, что он, Путин и Пригожин «упустили ситуацию» 27 июня, 11:40 Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Комментируя бунт главаря ЧВК Евгения Пригожина в России, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что «ситуацию упустили».

Об этом он сказал во время выступления во вторник, 27 июня, сообщает пропагандистское провластное агентство Белта.

Лукашенко говорит, что «сказал не делать героев» из него, диктатора Владимира Путина или террориста Пригожина.

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«Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», — заявил белорусский диктатор.

Также он не исключил падения российского режима: «Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем», — переживает Лукашенко.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.