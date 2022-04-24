Лукашенко, помогающий бомбить Украину, призвал соседей «жить дружно»

24 апреля, 20:06
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Лукашенко призвал соседей «жить дружно» (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Лукашенко призвал соседей «жить дружно» (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешающий с территории своей страны запускать российские ракеты по Украине, призвал соседние страны «жить дружно»

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом Лукашенко сказал в Пасхальном обращении

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"… хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде всего к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально… Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я об Украине в этом случае уже не говорю. Они были так счастливы, веселы. Жили в богатом мире, у них все было. Где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневую крупу купить. Да что там крупы - соли нет, соли просят у нас", - сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину: российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Война России против Украины

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