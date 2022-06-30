Лукашенко призвал РФ «быть готовыми» применить ядерное оружие 30 июня, 17:25 Александр Лукашенко (Фото:president.gov.by)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал Кремль «быть готовыми» к использованию ядерного оружия.

Во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым диктатор сказал, что Запад якобы перевозит ядерные боеголовки.

«Они же летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят?» — заявил он.

Видео дня

По словам Лукашенко, якобы Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО.

Он добавил, что складов ядерных боеприпасов в Беларуси нет, но нужно быть готовыми к любому развитию событий и «держать порох сухим».

«Мы должны быть готовы. 41-й год. Мы верим. Но должны держать порох сухим по всем направлениям. И не надо ерничать, кричать, что Путин захватил Беларусь, что хочет, то и делает. У нас собранная, разумная политика двух государств, за которую отвечает, прежде всего, Макей (Владимир Макей, глава МИД Беларуси, — ред.) и Лавров», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что в ближайшие месяцы передаст Минску оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, которые могут нести, в частности ядерные боеприпасы.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.