Лукашенко призвал приостановить боевые действия в Украине и начать переговоры. В Кремле отреагировали 31 марта, 13:41 Александр Лукашенко (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что боевые действия в Украине «нужно прекратить» и объявить «перемирие». В России ответили, что продолжат вести полномасштабную войну.

Выступая с посланием в пятницу, 31 марта, Лукашенко сказал, что «надо остановиться, пока не началась эскалация».

«Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия[…] Прекратить боевые действия, перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права перебрасывания оружия, живой силы и техники. Все. Мертво. Замерли», — сказал диктатор.

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Затем он продолжил и заявил, что все территориальные, вопросы восстановления и безопасности нужно решить «за столом переговоров без предварительных условий», угрожая мощностью российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Комментируя заявления Лукашенко, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «контекст Украины не меняется» и полномасштабная война — «единственное средство достижения целей РФ», пишет пропагандистское агентство РИА Новости. Он также заявил, что свои предложения белорусский диктатор может обсудить с Владимиром Путиным во время встречи на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские оккупационные войска покинут украинскую территорию, прекратят бомбардировки и убийства. В январе в Белом доме говорили, что не видят признаков, что Россия готова к настоящей дипломатии и продолжат помогать Киеву на поле боя.

