«Мы этого не прячем». Лукашенко признал «де-факто» террористов «ЛДНР» и «российский» Крым 21 июля, 21:54 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, что его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пропагандистское издание Белта.

Диктатор заявил, что Беларусь признает террористов «ЛДНР» и Крым, если в этом будет «смысл» и «потребность».

«Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними (российскими боевиками — ред.) сотрудничаем. Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Беларусь «де-факто признала, что есть Крым, Луганск и Донецк (террористические группировки «ЛДНР» — ред.): «Потому что мы с ними сотрудничаем».

«Надо — признаю („ЛДНР“ и аннексию Крыма — ред) указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно», — ответил Лукашенко.

При этом он уточнил, что военное участие Беларуси в войне на стороне России «не нужно сейчас».

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