Лукашенко уже принял решение об участии Беларуси в сухопутной наземной операции на стороне РФ — основатель BYPOL 13 декабря, 14:40 Шойгу встретился в Минске с Лукашенко 3 декабря (Фото:Пул Первого / Telegram)

Основатель инициативы бывших белорусских правохранителей BYPOL Александр Азаров в интервью Радио НВ заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко уже принял решение об участии Беларуси в сухопутной операции на стороне РФ.

В эфире Радио НВ Азаров назвал ряд признаков этого.

«Во-первых, начиная с его заявлений о создании совместной российской группировки, которая будет развернута на территории Беларуси. После чего приехало около 10 тысяч российских военных, которые тренируются на территории Беларуси на полигонах вместе с белорусскими военнослужащими. Далее то, что сейчас идет массивная обработка самих военнослужащих. Им доводится, что Украина — враг, Россия — братья, которых нужно поддержать в этой войне», — сказал основатель BYPOL, добавив, что Лукашенко постоянно говорит о том, что украинцы хотят его свергнуть.

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Еще одним признаком он назвал «ротацию военной силы».

«Эшелоны белорусскую технику вывозят определенного вида на Донбасс, привозят российскую, в район Бреста разгружают», — напомнил Азаров.

Также основатель основатель BYPOL заявил, что Лукашенко принял решение вступить в сухопутную военную операцию «по информации наших источников», отметив, что в войне белорусский диктатор участвует с самого начала.

«Вопрос — когда это будет. Сейчас идет проверка мобилизационных ресурсов по всей Белоруссии, рассылаются повестки, граждане являются в военкоматы, делается сверка их персональных данных. Вопрос только во времени», — добавил он.

Перспективу вступления Беларуси в сухопутную военную операцию Азаров также связывает с «не случайной», по его словам внезапной смертью главы МИД Беларуси Владимира Макея.

По словам основателя BYPOL, Макей умер за несколько дней до назначенной в Польше встречи с представителями Евросоюза, а после его смерти «сразу приезжает министр обороны Шойгу в Беларусь и подписывает какие-то военные документы, которые не оглашаются вместе с Лукашенко после звонка Путина».

«Все это в совокупности, по нашему мнению, говорит о том, что Лукашенко решение принял, только вопрос — когда это начнется», — подытожил Азаров.

В то же время он отметил, что пока в Беларуси нет таких военных соединений, которые могут начать наступление и подготовки к наступлению не видно.

«Ближайший месяц, я думаю, что ничего не будет. Вопрос в том, за какое время Россия перебросит войска, но мы это увидим», — добавил основатель BYPOL, подчеркнув, что скрыть переброску войск не удастся.

64-летний глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно умер 26 ноября.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал в Минск 3 декабря для переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

13 декабря в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности войск.