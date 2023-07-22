Лукашенко прилетел в Петербург для встречи с Путиным

22 июля, 21:28
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Лукашенко перед вылетом в Россию в костюме цвета хаки (Фото:Пул Первого / Telegram)

Лукашенко перед вылетом в Россию в костюме цвета хаки (Фото:Пул Первого / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 22 июля, отправился в Россию с рабочим визитом. У него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Приближенный к Лукашенко телеграм-канал Пул Первого опубликовал фото и видео белорусского диктатора после приземления в Санкт-Петербурге. Там его встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Сама встреча Лукашенко с Путиным состоится в воскресенье, 23 июля. Об этом белорусский диктатор сообщил во время общения с журналистами иностранных и белорусских медиа.

«Мы в ближайшее время договорились встретиться», — сказал Лукашенко.

Отмечается, что они планируют обсудить вопросы безопасности, международную повестку дня, экономические отношения, реализацию союзных программ и совместное противостояние «незаконному санкционному давлению».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Владимир Путин Санкт-Петербург Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины Беларусь война

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