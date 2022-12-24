Лукашенко прилетел к Путину в Москву, но пока с ним не встретился
Лукашенко прилетел к Путину в Москву на четыре дня (Фото:Пул первого / Telegram)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 24 декабря, прилетел в Москву к Владимиру Путину. Впрочем, российский диктатор до сих пор не явился на встречу.
Белорусские провластные СМИ освещают детали визита Лукашенко в Россию. Около 10 утра они сообщили, что самолет с ним приземлился в Москве. Но Путин не приехал встречать своего коллегу.
Ранее внезапно был отменен визит Путина в Нижний Тагил, что подогрело слухи о том, что он серьезно болен.
По информации, которую распространяют пропагандистские издания, Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Россияне подготовили для него «культурную программу».
Так, Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Белорусские СМИ опубликовали фотоотчеты, но Путина на них нет. В то же время вместе с Лукашенко приехал его младший сын Николай.
Далее Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.
Пять дней назад Владимир Путин впервые за три года посетил Минск.