Лукашенко прилетел к Путину в Москву, но пока с ним не встретился 24 декабря, 16:38 Лукашенко прилетел к Путину в Москву на четыре дня (Фото:Пул первого / Telegram)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 24 декабря, прилетел в Москву к Владимиру Путину. Впрочем, российский диктатор до сих пор не явился на встречу.

Белорусские провластные СМИ освещают детали визита Лукашенко в Россию. Около 10 утра они сообщили, что самолет с ним приземлился в Москве. Но Путин не приехал встречать своего коллегу.

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Ранее внезапно был отменен визит Путина в Нижний Тагил, что подогрело слухи о том, что он серьезно болен.



По информации, которую распространяют пропагандистские издания, Лукашенко посетил Россию с рабочим визитом. Россияне подготовили для него «культурную программу».



Так, Лукашенко посетил Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина. Белорусские СМИ опубликовали фотоотчеты, но Путина на них нет. В то же время вместе с Лукашенко приехал его младший сын Николай.

Далее Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге 26 и 27 декабря.

Пять дней назад Владимир Путин впервые за три года посетил Минск.