Лукашенко заявил, что приказал «взять под прицел» столицы противников 2 июля, 21:50 Лукашенко снова угрожает Западу (Фото:REUTERS / Shamil Zhumatov)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска.

Об этом Лукашенко заявил в субботу, 2 июля, на торжественном собрании в день формально существующей независимости Беларуси, сообщает белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

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«Хочу предупредить „ястребов“ и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор обвинил страны Запада в планировании ударов по Беларуси и пригрозил «мгновенным» ответом.

«Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенно просто, в одну секунду», — сказал он.

«Чем ответить, у нас есть. И не только тем, что мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: Полонезы, ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Будем отвечать жестко и решительно», — заявил белорусский диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что его заявления это якобы не бряцание оружием.

«Не ляпаю и не бряцая. Я сказал, а они пусть думают. Это мои полномочия, это мои функции как президента защищать свою землю. И мы ни в коем случае никого не пугаем. Мы не хотим никаких „сувалкских коридоров“ пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не будем трогать», — сказал он.

Лукашенко также заявил, что он и Путин никого не шантажируют ядерным оружием. По его словам, он попросил у Путина ядерное оружие в ответ на якобы аналогичное обращение Польши к США.

«Я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы к тому, чтобы в течение суток ответить зеркально им, чтобы подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда [в Россию], и я имею право попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси.



«Нас провоцируют. Должен вам доложить: три дня назад, может быть, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава Богу, противовоздушными комплексами Панцирь удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что воевать против Украины Минск «не хочет».

«Я клятвенно вас уверяю: ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет», — сказал он.

«Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать — еще раз повторяю — только в одном случае — если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим», — заявил Лукашенко.

В то же время самопровозглашенный президент считает, что украинские власти были бы рады вторжению Беларуси в Украину.

«Они были бы рады, я точно знаю, если бы мы туда вошли. Им это нужно, потому что приказано „оттуда“, и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах „фашистов из России и Беларуси“», — заявил Лукашенко, повторив тезисы кремлевской пропаганды о фашистах в Украине и не вспомнив, что в убийствах украинцев виновата российская армия.

Угроза вторжения из Беларуси: что известно

В украинской разведке сообщили, что угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины сохраняется, но прямое военное наступление маловероятно. Известно, что на границе с Украиной находятся семь батальонов вооруженных сил Беларуси.

Сообщалось также, что Россия готовит провокации, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Кроме того, по данным разведки, Российская Федерация вновь усиливает свое военное присутствие в Беларуси, в том числе наращивает военную авиацию.

Это побуждает украинское командование укреплять границу с Беларусью в приграничных областях и удерживать часть войск в этом направлении.

Беларусь с начала июня проводит массовые военные тренировки, на которых отрабатывается «переход с мирного на военное время». 1 июля стало известно, что обучение вооруженных сил Беларуси на полигонах страны в который раз продлили. Они продлятся по меньшей мере до 9 июля.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко регулярно угрожает прямым вмешательством Беларуси в войну России против Украины. Среди прочего, диктатор заявлял, что Беларуси придется воевать за западные регионы Украины. Он также говорил, что «происходящее в Украине — это начало» и якобы «один из элементов большого передела мира». А еще — угрожал Украине «мгновенным» ответным ударом на мнимые угрозы.

Британская разведка считает, что Лукашенко балансирует между поддержкой войны РФ против Украины и желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинского возмездия и возможного недовольства в белорусских вооруженных силах.

Несмотря на то, что белорусская армия не участвует прямо в войне против Украины, территория Беларуси стала плацдармом для наступления российских военных и техники на север Украины в начале полномасштабного вторжения.

С территории Белоруссии продолжаются запуски ракет по Украине. Так, на территории РБ размещены российские ракетные установки. Кроме того, российские самолеты запускают ракеты по Украине из белорусского воздушного пространства. Россия также использует белорусские аэродромы для военных самолетов.

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