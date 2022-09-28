Лукашенко приехал в непризнанную Абхазию. В Грузии жестко отреагировали 28 сентября, 18:23 Александр Лукашенко в Абхазии с представителями псевдореспублики (Фото:Пресс-служба главаря Абхазии Аслана Бажании)

Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в Министерство иностранных дел Грузии из-за визита белорусского диктатора Александра Лукашенко в непризнанную «республику Абхазия».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

МИД выразил дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовал дополнительных разъяснений от белорусской стороны.

«Встреча касалась визита президента республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Видео дня

Грузинские СМИ сообщали, что неофициальный визит Лукашенко в Абхазию происходит без согласования с Тбилиси. Лидер белорусского режима также рассказывал, что долго обсуждал абхазскую тематику с российским диктатором Владимиром Путиным на встрече в Сочи 26 сентября.

Читайте также: Украинские военные уничтожили группу оккупантов из Абхазии

Абхазия — псевдореспублика, которую Россия создала на оккупированных территориях Грузии. В 2008 году РФ признала ее «независимость» — на самом деле администрации этой республики контролируются Кремлем. В 2022 году, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, кремлевские марионетки из Абхазии и Южной Осетии озвучивали намерения «объединиться» с Россией.