Лукашенко заявил, что «готов к большой сделке» с США

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности заключить «большую сделку» с США при условии учета интересов Минска, сообщает во вторник, 14 октября, белорусское агентство Белта .

«Ждем их предложения глобальные, большую сделку, как они умеют говорить. Мы готовы к этому. Мы готовы с ними заключить большое соглашение. На одной чаше весов — их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте решать. Мы готовы к этому. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы», — заявил Лукашенко.

Также он поручил создать план для развития белорусско-американских отношений, установив определенные «красные линии».

Лукашенко утверждает, что США, вероятно, видят Беларусь как часть процесса урегулирования войны РФ против Украины.

«Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать», — сказал он.

В сентябре специальный представитель президента США Кит Келлог заявлял, что восстановление отношений с Беларусью связано прежде всего с «обеспечением каналов коммуникации» с российским диктатором Владимиром Путиным.

11 сентября белорусский диктатор встретился с заместителем спецпредставителя США по вопросам Украины и Беларуси Джоном Коулом. После этого Коул заявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании Белавиа.

На Белавиа наложили санкции после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в 2021 году с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

В тот же день Лукашенко помиловал 52 политзаключенных, среди которых 14 иностранцев, которых держали в тюрьмах «за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершение других преступных деяний на территории страны».