Лукашенко уже согласился. Россия хочет использовать ВПК Беларуси для поддержки затяжной войны — ISW 18 февраля, 12:22 Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в государственной резиденции Ново-Огарево под Москвой, Россия, 17 февраля 2023 года (Фото:Sputnik / Vladimir Astapkovich / Kremlin via REUTERS)

РФ намерена поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси в рамках усилий по переоснащению своей армии для поддержки продолжительной войны против Украины, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напоминают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 17 февраля в Москве заявил, что Беларусь готова производить штурмовики Су-25 для российских военных при поддержке российских технологий.

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Лукашенко также заявил, что белорусский государственный Минский автомобильный завод начал производить компоненты для российского КАМАЗа и выразил готовность помочь России в производстве электронных компонентов для замещения утраченного западного импорта.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь на 100% выполняет неопределенные соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, о которых Беларусь и Россия договорились «три месяца назад».

В ISW считают, что Кремль будет более активно использовать элементы белорусского оборонного потенциала, поскольку Путин стремится восстановить российский оборонный потенциал для поддержки длительной войны против Украины.

Ранее российские войска аналогично начали использовать белорусские полигоны и инструкторов для обучения мобилизованных россиян, чтобы компенсировать ухудшенный собственный тренировочный потенциал.

«Дополнительные Су-25 и запчасти для грузовиков, скорее всего, не являются критически важными для успеха долгосрочных военных усилий России. Несмотря на заявления Лукашенко, Кремль может захватить белорусские заводы и переоборудовать их для производства критически важной техники, необходимой для российских военных», — предполагают аналитики.

В ISW считают, что россияне также могут попытаться перепрофилировать российские заводы, которые сейчас привлечены или оснащены для производства Су-25 и грузовиков для производства более необходимой техники.

Аналитики также напоминают, что на встрече с Путиным Лукашенко подтвердил, что Беларусь реализовала большинство программ интеграции в Союзное государство, включая программы по таможне и налогам, реализации которых белорусский диктатор сопротивлялся по крайней мере с 2019 года.

По оценке ISW, Лукашенко делая такие небольшие уступки, которые он блокировал годами, вероятно, расплачивается за свой отказ от более широкого требования Путина по поводу участия белорусских войск во вторжении в Украину.

«Запоздавшие уступки Лукашенко свидетельствуют о его решимости удержать белорусские силы от прямого участия в российской войне», — считают в ISW.