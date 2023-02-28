Лукашенко посоветовал Зеленскому немедленно заключить мир с РФ 28 февраля, 02:33 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна «немедленно заключить мирный договор с РФ».



Об этом сообщает БЕЛТА.

Диктатор подчеркнул, что он «интуитивно почувствовал», что сейчас настал для мира момент.

«Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другого такого может не быть», – заявил Лукашенко.

Видео дня

Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского «неплохим, но неопытным человеком». Лукашенко считает, что если не заключить сейчас мир с кремлем, то Украина может погибнуть.